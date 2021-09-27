Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384.68
ALTIN
498.67
DOLAR
8.8593
STERLİN
12.1399
EURO
10.4390

Sorgun hazırlıklara başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:35
Sorgun hazırlıklara başladı

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Sorgun Belediyespor futbol takımının hafta sonu itibariyle yeni sezon hazırlıklarının startını verdiğini söyledi. Yeni sezonda hedeflerini Üçüncü Lig olarak belirlediklerine dikkat çeken Gül, ‘’Yeni sezon hazırlıklarımıza hafta sonu itibariyle başladık. Mevcut oyuncularımız ile başladığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Teknik ekibin raporu doğrultusunda da transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk ve bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Hazırlıklara BaşladıYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberSorgunBelediyesporSporTotoBölgeselamatörligYenisezonFutbolSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Haftası etkinliklerine devam
Spor Haftası etkinliklerine devam
‘Bisikletini al sen de katıl’ etkinliği
‘Bisikletini al sen de katıl’ etkinliği
AK Gençlik futbol turnuvası başladı
AK Gençlik futbol turnuvası başladı
Adar ve Yiğit dünya evine girdi
Adar ve Yiğit dünya evine girdi
Kupa Voley hazırlıklarına devam
Kupa Voley hazırlıklarına devam
Spor Haftası etkinlikleri sürüyor
Spor Haftası etkinlikleri sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim