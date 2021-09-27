Sorgun hazırlıklara başladı

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Sorgun Belediyespor futbol takımının hafta sonu itibariyle yeni sezon hazırlıklarının startını verdiğini söyledi. Yeni sezonda hedeflerini Üçüncü Lig olarak belirlediklerine dikkat çeken Gül, ‘’Yeni sezon hazırlıklarımıza hafta sonu itibariyle başladık. Mevcut oyuncularımız ile başladığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Teknik ekibin raporu doğrultusunda da transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk ve bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi.