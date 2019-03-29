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Sorgun hazırlık maçı oynayacak

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi yarı final Play-Off grubunda mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, hazırlıklarını sürdürürken yarın Tokat’ta Tokat Belediye Plevnespor ile hazırlık müsabakası oynayacağı bildirildi.

Sorgun hazırlık maçı oynayacak

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi yarı final Play-Off grubunda mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, hazırlıklarını sürdürürken yarın Tokat’ta Tokat Belediye Plevnespor ile hazırlık müsabakası oynayacağı bildirildi.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
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Sorgun hazırlık maçı oynayacak

Sorgun’da Antrenör Mehmet Şahin gözetiminde yoğun tempo ile yarı final müsabakalarına hazırlanan sarı siyahlı ekip, bir yandan yoğun bir antrenman programı ile kondisyon ve teknik taktik çalışması yaparken bir yandan da hazırlık müsabakaları yapmaya çalışıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, Sorgun’da yarı final çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yarı final müsabakalarında iyi bir sonuç alarak finallere yükselmek için çok çalıştıklarını dile getiren Şahin, ‘’Yarın Efeler Ligi takımlarından biri olan Tokat Belediye Plevnespor ile bir hazırlık müsabakası oynayacağız. Hazırlık müsabakalarında genellikle Efeler Ligi takımları ile oynamayı istiyoruz. Güçlü takımlar karşısında takımımızın da neler yapabileceğini görme fırsatımız oluyor’’ dedi.

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