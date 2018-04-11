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Sorgun hazırlanıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i şampiyonu Sorgun Belediyespor, Yozgatspor ile oynayacağı baraj maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Sorgun hazırlanıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i şampiyonu Sorgun Belediyespor, Yozgatspor ile oynayacağı baraj maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Sorgun hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, sezon başından bu günü kadar verdikleri emeğin karşılığını Pazar günü almak istediklerini söyledi. Sorgun Belediyespor olarak çok güçlü ve iyi bir ekip kurduklarını dile getiren Arslan, ‘’Ligi namağlup olarak tamamladık ve ulaşılması zor bir gol rekoru kırdık. Sorgun Belediyespor olarak, taraftarımızla, yönetimimizle, futbolcu ve teknik ekibimizle, Sorgun ilçesiyle Bölgesel Amatör Lig’i hak ettik. Pazar günü bunun bilinci ile sayaca çıkacağız ve herkesin imkansız gördüğü galibiyeti ve Bölgesel Amatör Lig’i alıp Sorgun’a döneceğiz. Bu müsabaka için uzun süredir ara vermeden çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Yozgatspor’u da yenebilecek güce sahibiz’’ dedi

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