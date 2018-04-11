Sorgun hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, sezon başından bu günü kadar verdikleri emeğin karşılığını Pazar günü almak istediklerini söyledi. Sorgun Belediyespor olarak çok güçlü ve iyi bir ekip kurduklarını dile getiren Arslan, ‘’Ligi namağlup olarak tamamladık ve ulaşılması zor bir gol rekoru kırdık. Sorgun Belediyespor olarak, taraftarımızla, yönetimimizle, futbolcu ve teknik ekibimizle, Sorgun ilçesiyle Bölgesel Amatör Lig’i hak ettik. Pazar günü bunun bilinci ile sayaca çıkacağız ve herkesin imkansız gördüğü galibiyeti ve Bölgesel Amatör Lig’i alıp Sorgun’a döneceğiz. Bu müsabaka için uzun süredir ara vermeden çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Yozgatspor’u da yenebilecek güce sahibiz’’ dedi