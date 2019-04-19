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Sorgun Hazır

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi’nde Efeler Ligi’ne yükselme Play-Off Final grubunda bugün ilk müsabakasına çıkacak olan Sorgun Belediyespor finaller için hazır.

Sorgun Hazır

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi’nde Efeler Ligi’ne yükselme Play-Off Final grubunda bugün ilk müsabakasına çıkacak olan Sorgun Belediyespor finaller için hazır.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Sorgun Hazır

Ligin normal sezonunu ikinci sırada tamamlayarak yarı final Play-Off müsabakalarına katılan burada da namağlup olarak final grubuna yükselen Sorgun Belediyespor bugün Kayseri Atatürk Stadında Palandöken Belediyespor ile saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Ligde aynı grupta yer aldığı ve rakibi ile çıktığı iki müsabakayı da kaybeden Sorgun Belediyespor, hiç yenemediği Palandöken Belediyespor’u bu sefer yenerek final grubuna galibiyet ile başlamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, çok iyi hazırlandıkları final grubunda bugün ilk müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. Final grubuna galibiyet ile başlamak istediklerini dile getiren Şahin, ‘’Finallerde Beşiktaş, Palandöken Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor takımları ile Efeler Ligi’ne çıkma mücadelesi vereceğiz. Bugün ligde de aynı grupta yer aldığımız Palandöken Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligde oynadığımız iki müsabakadan da güçlü rakibimiz karşısında mağlup ayrılmıştık. Bu sefer şeytanın bacağını kıracağız ve Palandöken karşısında galip gelip finallere de galibiyet ile başlayacağız. Buna camia olarak inandık Allah’ın izniyle üç gün sonra Efeler Ligi’ne terfi eden takımlardan biri de biz olacağız’’ dedi.

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