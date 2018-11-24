Sorgun, Hazır

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Sorgun Belediyespor, bugün Malatya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Ümit Terzi’nin istifasının ardından Yardımcı Antrenör Fikri Ağan’ın çalıştırdığı Sorgun Belediyespor Malatya deplasmanından puan ile dönmek istiyor. Antrenör Fikri Ağan, hafta başından itibaren Malatya ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını söyledi. Lider Palandöken Belediyespor karşısında çok kötü bir mağlubiyet aldıkları bu mağlubiyeti Malatya maçı ile telafi etmek amacında olduklarını dile getiren Ağan, ‘’Sıkıntılı bir dönemden geçen takımımız için Malatya Büyükşehir Belediyespor müsabakasının bir dönüm maçı olacağına inanıyorum. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek yeni bir çıkış yakalamayı amaçlıyoruz’’ dedi.