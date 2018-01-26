Sorgun Hazır

Antrenör Soner Arslan gözetiminde çalışmalarını sürdüren sarı siyahlı ekipte sakat yada cezalı oyuncu bulunmazken takımda tek düşünce galibiyet.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, Pazartesi günü itibariyle Erzurum Spor Lisesi ile oynayacakları maçın hazırlıklarına tam kadro olarak başladıklarını söyledi.

Rakiplerinin ligdeki durumlarının kendilerini ilgilendirmediğine vurgu yapan Arslan,

‘’Biz bu müsabakaya her müsabaka öncesi olduğu gibi aynı ciddiyet ile hazırlanıyoruz. Rakibimizi Yozgat’ta yenerek eli boş göndermenin hesaplarını yapıyoruz. Ben oyuncularıma rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorum. Çünkü voleybolda takımın küçüğü büyüğü yoktur, ligde son sırada bulunan takım bile lideri yenebilecek düzeydedir. Bu nedenle rehavete kapılmadan Erzurum Spor Lisesi ile oynayacağımız müsabakayı kazanmak istiyoruz’’ dedi.