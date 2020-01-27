Sorgun hasret kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan sarı siyahlılar, bu maçı da 3-1 kaybederek, düşme potasında kaldı. Erol Akbulut-Caner Çıldır hakem ikilisinin yönettiği maça ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu ile başladı. Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz yedek soyundu. Sorgun Belediyespor, Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt ile mücadele etti. Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Görkem Sertel, Batı Kayhan, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem yedek kulübesinde bekledi. İlk seti 21-25 kazanan Sorgun Belediyespor, ikinci setten itibaren bir türlü oyunda üstünlük sağlamayadır. İkinci seti 25-16 kaybeden Sorgun Belediyespor, üçüncü sette biraz toparlandı ama seti 25-20 kaybetti. Dördüncü set başa baş devam etti, uzadı. Ancak, son anlarda başarılı olamayan Sorgun Belediyespor bu seti de 29-27 kaybedince, sahadan 3-1 yenik, puansız ayrılan taraf oldu.