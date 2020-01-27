Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122142
ALTIN
302.640
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7692
EURO
6.5530

Sorgun hasret kaldı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, umutlu başladığı ikinci yarıda istediği performansı bir türlü sergileyememenin sıkıntısını yaşıyor.

Sorgun hasret kaldı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, umutlu başladığı ikinci yarıda istediği performansı bir türlü sergileyememenin sıkıntısını yaşıyor.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:08
Sorgun hasret kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan sarı siyahlılar, bu maçı da 3-1 kaybederek, düşme potasında kaldı. Erol Akbulut-Caner Çıldır hakem ikilisinin yönettiği maça ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu ile başladı. Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz yedek soyundu. Sorgun Belediyespor, Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt ile mücadele etti. Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Görkem Sertel, Batı Kayhan, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem yedek kulübesinde bekledi. İlk seti 21-25 kazanan Sorgun Belediyespor, ikinci setten itibaren bir türlü oyunda üstünlük sağlamayadır. İkinci seti 25-16 kaybeden Sorgun Belediyespor, üçüncü sette biraz toparlandı ama seti 25-20 kaybetti. Dördüncü set başa baş devam etti, uzadı. Ancak, son anlarda başarılı olamayan Sorgun Belediyespor bu seti de 29-27 kaybedince, sahadan 3-1 yenik, puansız ayrılan taraf oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Hasret Kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YiNE KAZANAMADI
YiNE KAZANAMADI
Sorgun'un nefesi yetmiyor
Sorgun'un nefesi yetmiyor
Zararsız’dan ziyaret
Zararsız’dan ziyaret
Yeni teknik ekibiyle galibiyet peşinde
Yeni teknik ekibiyle galibiyet peşinde
SORGUN BELEDiYESPOR ÇIKIŞ ARIYOR
SORGUN BELEDiYESPOR ÇIKIŞ ARIYOR
DEPLASMANDAYIZ
DEPLASMANDAYIZ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim