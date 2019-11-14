Sorgun Halkbank’a bileniyor

Hafta sonu ligin zayıf ekiplerinden İnegölspor’u konuk eden ve 3-0 mağlup etmeyi başaran Sorgun Belediyespor Pazar günü de Halkbank takımını yenerek galibiyet serisi yakalamanın peşinde. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, bu hafta sonu Ankara deplasmanında Halkbank takımı ile oynayacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Halkbank’ı kendi evinde yenmek istediklerini dile getiren Aksoy, ‘’Sorgun Belediyespor olarak bu ligde yeniyiz. İlk defa mücadele ettiğimiz Efeler Ligi’nde bir seri yakalayarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Bunun için Halkbank takımını kendi evinde yenerek bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Yozgat’ta Sorgun’da değerli yöneticilerimiz, iş adamlarımız sağ olsunlar her zaman bize destek oluyorlar. Bizlere moral yemekleri veriyorlar. Bize destek olan insanların inşallah bu desteklerini boşa çıkarmayacağız’’ dedi.