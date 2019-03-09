Sorgun Haliliye’yi konuk ediyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, yarın kendileri gibi Play-Off mücadelesi veren Haliliye Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakada taraftarının desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Şahin, ‘’Yarınki müsabakayı kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Bu müsabaka için çok iyi çalıştık ve rakibimizi yeneceğimize inanıyoruz. Bu sezen hedefimizi Efeler Ligi olarak belirledik. Bu hedefe ulaşmak için önce Play-Off’lara kalmamız lazım. Şuanda ligde ikinci durumdayız ve kalan bütün müsabakalarımızı kazanmak istiyoruz’’ dedi.