Sorgun Haliliye’ye yöneldi

Hafta sonu Altekma takımı ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak müsabakayı 3-1 Sorgun Belediyespor, ara vermeden yarın Haliliye Belediyespor ile oynayacağı müsabakaya yöneldi. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, oldukça çekişmeli geçen Altekmaspor ile oynadıkları müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Pandemiden dolayı ligde bir türlü istedikleri seviyeye gelemediklerini vurgulayan Aksoy, Altekma müsabakasına mutlak galibiyet parolası ile çıktıklarını ve oyuncularının güzel bir oyun ile güçlü rakiplerini 3-1 mağlup ederek istediklerini aldıklarını söyledi. Şimdi de Haliliye Belediyespor ile yarın oynayacakları müsabakaya yöneldiklerinin altını çizen Aksoy, ‘’Ligde bir seri yakalayarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Şuanda eksik maçlarımız var ve galibiyet aldıkça da puan cetvelinde üst sıralara çıkıyoruz. Yarın da Haliliye Belediyespor karşısında galibiyet almayı hedefliyoruz. Pandeminden dolayı ertelenen bu müsabakayı kazanacağımıza inancımız tam. Takım olarak artık istediğimiz seviyeye gelmeye başladık. Galibiyetlerin de üst üste geleceğine inanıyorum’’ dedi.