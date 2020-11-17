Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1293
ALTIN
467.767
DOLAR
7.7205
STERLİN
10.1759
EURO
9.1449

Sorgun Haliliye’ye yöneldi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın Haliliye Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

17 Kasım 2020 Salı 00:02
Sorgun Haliliye’ye yöneldi

Hafta sonu Altekma takımı ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak müsabakayı 3-1 Sorgun Belediyespor, ara vermeden yarın Haliliye Belediyespor ile oynayacağı müsabakaya yöneldi. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, oldukça çekişmeli geçen Altekmaspor ile oynadıkları müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Pandemiden dolayı ligde bir türlü istedikleri seviyeye gelemediklerini vurgulayan Aksoy, Altekma müsabakasına mutlak galibiyet parolası ile çıktıklarını ve oyuncularının güzel bir oyun ile güçlü rakiplerini 3-1 mağlup ederek istediklerini aldıklarını söyledi. Şimdi de Haliliye Belediyespor  ile yarın oynayacakları müsabakaya yöneldiklerinin altını çizen Aksoy, ‘’Ligde bir seri yakalayarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Şuanda eksik maçlarımız var ve galibiyet aldıkça da puan cetvelinde üst sıralara çıkıyoruz. Yarın da Haliliye Belediyespor karşısında galibiyet almayı hedefliyoruz. Pandeminden dolayı ertelenen bu müsabakayı kazanacağımıza inancımız tam. Takım olarak artık istediğimiz seviyeye gelmeye başladık. Galibiyetlerin de üst üste geleceğine inanıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Haliliye’ye Yöneldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ORANTISIZ HiZMETE TEPKi
ORANTISIZ HiZMETE TEPKi
ARSLAN YOZGATSPOR’U DEĞERLENDiRDi
ARSLAN YOZGATSPOR’U DEĞERLENDiRDi
Yozgatspor Tokat’a hazırlanıyor
Yozgatspor Tokat’a hazırlanıyor
YOZGAT’A SAHiP ÇIKIN!
YOZGAT’A SAHiP ÇIKIN!
Kızlar iyi başladı kötü bitirdi
Kızlar iyi başladı kötü bitirdi
Yozgatspor puan kaptı
Yozgatspor puan kaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim