Sorgun Haliliye’ye hazırlanıyor

Antrenör Mehmet Şahin, ligin bitimine üç hafta kalan bütün müsabakalarını kazanmak istediklerini söyledi. Hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu dile getiren Şahin, Pazar günü kendileri gibi Play-Off mücadelesi veren Haliliye Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını ifade etti. Zorlu müsabaka için hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Şahin, ‘’Pazar günü taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Hedefimize emin adımlarla ilerlemek için bütün müsabakaları final olarak görüyoruz ve bunun içinde kalan üç maçımızı kazanmak istiyoruz’’ dedi.