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Sorgun Haliliye’ye hazırlanıyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Pazar günü Haliliye Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Haliliye’ye hazırlanıyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Pazar günü Haliliye Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Sorgun Haliliye’ye hazırlanıyor

Antrenör Mehmet Şahin, ligin bitimine üç hafta kalan bütün müsabakalarını kazanmak istediklerini söyledi. Hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu dile getiren Şahin, Pazar günü kendileri gibi Play-Off mücadelesi veren Haliliye Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını ifade etti. Zorlu müsabaka için hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Şahin, ‘’Pazar günü taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Hedefimize emin adımlarla ilerlemek için bütün müsabakaları final olarak görüyoruz ve bunun içinde kalan üç maçımızı kazanmak istiyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu
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