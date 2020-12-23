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Sorgun Haliliye’de galibiyet peşinde

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, Ligin 23’üncü haftasında deplasmanda bugün oynayacağı Haliliye Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:24
Sorgun Haliliye’de galibiyet peşinde

Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu'nun da bugün 15.00'te oynanacak maç öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanın ardından Antrenör Bahadır Aksoy, ligin artık sonunun yaklaştığını ve bundan sonra alınacak galibiyetlerin ve puanların çok önemli olduğunu söyledi. Aksoy, Haliliye Belediyespor'un iyi bir takım olduğunu ve İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi de transfer ederek daha da güçlendiklerini dile getirerek, ‘’Bugün oynayacağımız maç, bizim için de onlar için de çok önemli. Maçtan galibiyetle ayrılan taraf, ligde kalma açısından önemli bir avantaj yakalayacak. Lig, bu yıl 16 takımla oynanıyor ve sondan 4 takım küme düşecek’’ dedi. Pandemi nedeniyle bu yıl play-out maçlarının oynanmayacağını aktaran Aksoy, ‘’30'uncu haftanın sonunda puan cetvelinin son sırasında yer alan 4 takım AXA Sigorta Efeler Ligi'ne veda edecek. Bu nedenle kalan maçlarımızda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, gelecek yıl da Efeler Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Sorgun Haliliye’de Galibiyet Peşinde
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