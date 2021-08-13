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Sorgun günde üç antrenman yapıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, haftanın 6 günü antrenman yaparken, üç gün günde üç antrenman yapıyor.

13 Ağustos 2021 Cuma 00:24
Sorgun günde üç antrenman yapıyor

Yeni sezonda hedefini Avrupa olarak belirleyen sarı siyahlı ekip, haftada üç gün sabah fitnes salonunda kondisyon, öğlen ve akşam saatinde ise Sorgun Spor Salon’unda çalışma yapıyor. Haftanın üç günü ise akşam saatinde 2 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyorlar. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yoğun bir şekilde lige hazırlandıklarını söyledi. Haftayı ikiye bölerek Sorgun’da kamp çalışması yaptıklarını vurgulayan Aksoy, 6 gün boyunca antrenman yaptıklarını haftada bir günde oyuncularına izin verdiğini ifade etti. Haftanın 3 günü günde üç antrenman yaparak güç depoladıklarını hatırlatan Aksoy, haftanın üç gününü de tek antrenman ile geçirdiklerini sözlerine ekledi. 

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