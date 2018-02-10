Sorgun, Gümüşhane yolcusu

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, ligde kötü günler geçiren Gümüşhane Telekom ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını bu gün yapacakları taktik antrenmanı ile tamamlayarak yola çıkacaklarını söyledi.

Mutlak galibiyet parolası ile gidecekleri Gümüşhane deplasmanından istedikleri sonucu alarak Yozgat’a döneceklerine inandığını dile getiren Arslan, ‘’Ligin ilk yarısında rakibimiz Gümüşhane Telekom takımı bir müsabakaya çıkmama hakkını bizden yana kullanmış ve o müsabakayı biz hükmen kazanmıştık. Bu sezon ilk defa karşılaşacağımız rakibimizi yenmek istiyoruz. Ligde kötü günler geçiren rakibimiz aslında iyi bir kadroya sahip kesinlikle rakibimizi küçümsemiyoruz. Gümüşhane temsilcisini kendi evinde yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu müsabaka için Pazartesi gününden buyana çok iyi hazırlandık. Ekip olarak Gümüşhane Telekom takımı ile oynayacağımız müsabakaya iyi konsantre olduk ve şansızlıklar yaşamazsak bu müsabakayı kazanır ve Sorgun’a döneriz diye düşünüyorum’’ dedi.