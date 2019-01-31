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Sorgun güçleniyor

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Küba Milli takımının smaçörü Abrahan Alfonso Gavilan ve Çağlar Aksoylu’yu kadrosuna dahil etti.

Sorgun güçleniyor

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Küba Milli takımının smaçörü Abrahan Alfonso Gavilan ve Çağlar Aksoylu’yu kadrosuna dahil etti.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Sorgun güçleniyor

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, 1995 doğumlu smaçör Abrahan’ın, son olarak ülkesinin La Habana spor kulübünde oynadığını ve oradan transfer edildiğini açıkladı. Küba Milli Takımında oldukça başarılı bir grafik çizen Abrahan’ın takımı çok büyük katkıları olacağını vurgulayan Vural, “Biz sezon öncesinde hedefimizi Efeler Ligi olarak belirledik. Buna göre çalışmalar yaptık. Ancak bazı transferlerimizden istediğimiz sonuçları alamayınca takım kadrosunda önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Devre arasında 5 oyuncu ile yollarımızı ayırırken, yerine bir o kadar da transfer yapmaya çalıştık. Şu anda Sercan, Yusuf, Çağlar ve Abrahan’ı kadromuza kattık. Bir büyük transferimiz ise bu gün akşama kadar çözümlenecek. Alacağımız oyuncu dünya çapında bir voleybolcu olacak” dedi.

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