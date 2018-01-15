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Sorgun güç depoluyor

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, Antalya’da kamp yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Sorgun güç depoluyor

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, Antalya’da kamp yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun güç depoluyor

Sarı siyahlı ekip, bu hafta sonunda Sarıkaya Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın provasını hazırlık maçında yaptı. 3’üncü lig takımlarından Hatay Erzin Belediyespor ile karşılaşan Sorgun Belediyespor, rakibini Yücel Karaaslan, Tayyar Karadağ ve Serdar Döndü’nün attığı gollerle 3-1 yendi. Sorgun Belediyespor, Alibeyköyspor ile ise 1-1 berabere kaldı.

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