Sorgun güç depoluyor

Sarı siyahlı ekip, bu hafta sonunda Sarıkaya Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın provasını hazırlık maçında yaptı. 3’üncü lig takımlarından Hatay Erzin Belediyespor ile karşılaşan Sorgun Belediyespor, rakibini Yücel Karaaslan, Tayyar Karadağ ve Serdar Döndü’nün attığı gollerle 3-1 yendi. Sorgun Belediyespor, Alibeyköyspor ile ise 1-1 berabere kaldı.