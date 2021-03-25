Sorgun güç depoluyor

Sabah antrenmanlarını kondisyon aletlerinde güç ve dayanıklılık çalışması yaparken, öğleden sonra ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak devam ettiklerini söyledi. sabah antrenmanında fitness salonunda güç yaptıklarını dile getiren Demirbilek, ‘’Öğleden sonra ise hava şartlarının durumuna göre statta veya halı sahada teknik taktik çalışması yapıyoruz. Ligde 5’inci bölge 4’üncü Grupta yer alıyoruz ve grubumuzda Çayıralan Esnafspor’un yanı sıra, Kırşehir ve Kırıkkale’den de takımlar yer alıyor. 5 takımın bulunduğu grubumuzu lider bitirecek güce sahibiz. Bunun için çok yoğun bir şekilde çalışacağız. Lige kadar birkaç takım ile hazırlık müsabakası oynamayı amaçlıyoruz. İlk hazırlık maçımızı Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi ile oynadık ve takımım lig öncesinde bana umut verdi. Hazırlık müsabakalarında eksiklerimizi görme fırsatı buluyoruz. Bu eksikleri de gidererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.