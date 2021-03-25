Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1414
ALTIN
441.305
DOLAR
7.9045
STERLİN
10.8317
EURO
9.3471

Sorgun güç depoluyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci bölge 4’üncü Grup’ta mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor Sorgun’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarında güç depoluyor.

25 Mart 2021 Perşembe 00:00
Sorgun güç depoluyor

Sabah antrenmanlarını kondisyon aletlerinde güç ve dayanıklılık çalışması yaparken, öğleden sonra ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak devam ettiklerini söyledi. sabah antrenmanında fitness salonunda güç yaptıklarını dile getiren Demirbilek, ‘’Öğleden sonra ise hava şartlarının durumuna göre statta veya halı sahada teknik taktik çalışması yapıyoruz. Ligde 5’inci bölge 4’üncü Grupta yer alıyoruz ve grubumuzda Çayıralan Esnafspor’un yanı sıra, Kırşehir ve Kırıkkale’den de takımlar yer alıyor. 5 takımın bulunduğu grubumuzu lider bitirecek güce sahibiz. Bunun için çok yoğun bir şekilde çalışacağız. Lige kadar birkaç takım ile hazırlık müsabakası oynamayı amaçlıyoruz. İlk hazırlık maçımızı Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi ile oynadık ve takımım lig öncesinde bana umut verdi. Hazırlık müsabakalarında eksiklerimizi görme fırsatı buluyoruz. Bu eksikleri de gidererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Güç Depoluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RIZA KAYAALP 23 NiSAN’A HAZIRLANIYOR
RIZA KAYAALP 23 NiSAN’A HAZIRLANIYOR
Yozgatspor Ağrıspor’u konuk ediyor
Yozgatspor Ağrıspor’u konuk ediyor
Maçın hakemi Furkan Başkan
Maçın hakemi Furkan Başkan
BAL GRUPLARI BELLi OLDU
BAL GRUPLARI BELLi OLDU
Yüzme havuzu açıldı
Yüzme havuzu açıldı
Gençler akşamda çalışıyor
Gençler akşamda çalışıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim