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Sorgun gözünü zirveye dikti

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, ligde aldığı üst üste galibiyetler ile ikinci sıradaki yerini korurken, gözünü zirveye dikti.

Sorgun gözünü zirveye dikti

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, ligde aldığı üst üste galibiyetler ile ikinci sıradaki yerini korurken, gözünü zirveye dikti.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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Sorgun gözünü zirveye dikti

Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, ligde çıktıkları son üç karşılaşmayı da kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Hafta sonu ligin güçlü ekiplerinden Fındıklıspor’a konuk olacaklarını hatırlatan Terzi, ara vermeden bu müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını ifade etti. Hedeflerinin grubu lider olarak tamamlamak olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, ‘’Şuanda Palandöken Belediyespor’un ardından ikinci sırada yer alıyoruz. Hedefimiz zirveye kurulmak. Bunun içinde kalan bütün müsabakalarımızı kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapıyoruz. Ligde aldığımız üst üste galibiyetler ile takımız moral buldu. Bu moral ve motivasyon ile çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor’’ dedi.

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