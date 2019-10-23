SORGUN GERi SAYIMA BAŞLADI

Başantrenör Bahadır Aksoy ile anlaştıktan sonra Pasör Aslan Ekşi, Libero Ramazan Serkan Kılıç, Smaçör Ali Alp Cayır, Orta Oyuncu Mehmet Almaz, Pasör Çaprazı Yusuf Erdem, Orta Oyuncu Halil Kurt, Pasör Çağlar Aksoy, Smaçör Demirhan Durul, Orta Oyuncu Ali Samet Icmegiz’i kadrosuna dahil eden sarı siyahlılar, altyapıdan ise Orta Oyuncu Halil İbrahim Duran, Libero Levent Gündüzlü, Smaçör Ali Asker Selvi’yi de kadrosuna kattı. Sorgun Belediyespor son olarak ise Küba Milli Takımı forması da giymiş olan 29 yaşındaki Hiroshi Centelles Rosales'i transfer ederek, takımın önemli bir eksiğini giderdi. Oynadığı son hazırlık maçında Spor Toto takımı ile 2-2 berabere kalan sarı siyahlı ekip, Başantrenör Bahadır Aksoy gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Güçlü bir kadro oluşturan Sorgun Belediyespor, öncelikle ligde tutunabilmenin hesaplarını yapıyor. Efeler Ligi’nde birinci Devre Karşılaşmaları 27 Ekim – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında, ikinci Devre karşılaşmaları 18 Ocak – 14 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.