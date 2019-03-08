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Sorgun Gençlik lider

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu hafta sonu oynanan iki müsabaka ile start alırken, ilk haftanın lideri Sorgun Gençlikpor oldu.

Sorgun Gençlik lider

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu hafta sonu oynanan iki müsabaka ile start alırken, ilk haftanın lideri Sorgun Gençlikpor oldu.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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Sorgun Gençlik lider

Yozgat İl Özel İdarespor, Sarıkaya Belediyespor, Sorgun Belediyespor ve Sorgun Gençlikspor takımlarından oluşan Play-Off grubunda takımlar Bölgesel Amatör Lige çıkabilmek için kıyasıya bir yarışın içine girdiler. Ligin ilk haftasında favori gösterilen iki takımın müsabakasında Sorgun Belediyespor ile İl Özel İdarespor Sorgun’da karşı karşıya geldi. Doksan dakika sonrasında müsabakada gol sesi çıkmayınca iki takım puanları bölüştü. Sorgun Gençlikspor ise Play-Off müsabakalarının ilk haftasında ligin güçlü takımlarından Sarıkaya Belediyespor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızı kartların damga vurduğu bu müsabakada Sorgun Gençlikspor müsabakayı 9 kişiyle, Sarıkaya Belediyespor ise 8 kişiyle tamamlamak durumunda kaldı.
İLK HAFTADA 7 KIRMIZI KART
Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda ilk hafta müsabakalarında kırmızı kartlar da havada uçuştu. Haftanın açılış müsabakasında Sorgun Belediyespor ve İl Özel İdarespor arasında oynanan maçta her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart gördü. Haftanın bir diğer müsabakasında ise Sorgun Gençlikspor Sarıkaya Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada, Sorgun Gençlikspor’dan 2, Sarıkaya Belediyespor’dan ise 3 oyuncu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

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