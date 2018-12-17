Sorgun geçemedi

SORGUN Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Kocaeli Başiskele takımı karşısında iyi bir mücadele örneği vermesine karşın, istediği sonucu alamadı. Maça her iki takımda iyi başladı. Karşılıklı atılan basketlerle oyun dengeli giderken, devreye konuk ekibin tecrübeli isimleri girdi. Attıkları basketlerle, üstünlük sağlayan konuk ekip sahadan 36-58 galibiyetle ayrılarak yenilmezlik unvanını sürdürdü. Kocaeli ekibinin, Süper Lig tecrübesi olan oyunculardan kurulu olduğu, bugüne kadar da oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldığı kaydedildi.