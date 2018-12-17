Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90529
ALTIN
213.794
DOLAR
5.3738
STERLİN
6.7603
EURO
6.0725

Sorgun geçemedi

SORGUN Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, grup lideri Kocaeli Başiskele takımı karşısında iyi bir mücadele örneği vermesine karşın, istediği sonucu alamadı.

Sorgun geçemedi

SORGUN Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, grup lideri Kocaeli Başiskele takımı karşısında iyi bir mücadele örneği vermesine karşın, istediği sonucu alamadı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
3 Okunma
Sorgun geçemedi

SORGUN Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı,  Kocaeli Başiskele takımı karşısında iyi bir mücadele örneği vermesine karşın, istediği sonucu alamadı. Maça her iki takımda iyi başladı. Karşılıklı atılan basketlerle oyun dengeli giderken, devreye konuk ekibin tecrübeli isimleri girdi. Attıkları basketlerle, üstünlük sağlayan konuk ekip sahadan 36-58 galibiyetle ayrılarak yenilmezlik unvanını sürdürdü. Kocaeli ekibinin, Süper Lig tecrübesi olan oyunculardan kurulu olduğu, bugüne kadar da oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldığı kaydedildi. 

Son Güncelleme: 16.12.2018 17:15
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Trakya-Yozgat hattı
Trakya-Yozgat hattı
Erdemir taraftarın arasında
Erdemir taraftarın arasında
YOZGAT ALTIN BULDU
YOZGAT ALTIN BULDU
Amatör küme devam ediyor
Amatör küme devam ediyor
Bozok farklı yendi: 40-24
Bozok farklı yendi: 40-24
Sorgun, ikinciliğe yükseldi
Sorgun, ikinciliğe yükseldi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim