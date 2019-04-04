Sorgun garantilemek istiyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda lider Sorgun Belediyespor bu hafta konuk edeceği Sarıkaya Belediyespor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak şampiyonluğunu matematiksel olarakta garantilemek istiyoruz. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, bu hafta sonu Sarıkaya Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini ve güçlü rakiplerini yenerek şampiyonluk turu atmak istediklerini söyledi. İki hafta önce İl Özel İdarespor karşısında aldıkları galibiyet ile şampiyonluk yolunda umutlandıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Bu haftada Sarıkaya Belediyespor’u yenerek tur atmak istiyoruz. Yozgatspor’un Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyon olması durumunda biz de direk olarak Bölgesel Amatör Lige yükselmiş olacağız. Bu hafta biz Sarıkaya Belediyespor’u yenmemiz durumunda Yozgatspor’un Turhalspor’u yenmesini bekleyeceğiz’’ dedi.