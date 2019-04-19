Sorgun galip!

Kayseri’de başlayan Voleybol Efeler Ligi final grubunda temsilcimiz Sorgun Belediyespor, ligde iki kez karşılaşıp, yenemediği Erzurum Palandöken Belediyespor’u 3-0 yendi. Temsilcimiz aldığı bu galibiyetle Egeler Ligine terfi yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Yarın karşılaşacağı Bursa temsilcisini de yenmesi halinde Efeler Ligine çıkmayı garantileyecek...