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Sorgun, galibiyete kilitlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta ilk maçını evinde oynayacak olan Sorgun Belediyespor’da tek düşünce galibiyet.

Sorgun, galibiyete kilitlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta ilk maçını evinde oynayacak olan Sorgun Belediyespor’da tek düşünce galibiyet.

20 Eylül 2019 Cuma 00:00
Sorgun, galibiyete kilitlendi

Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten teknik direktör Mustafa Arslan, ligin ilk karşılaşmasını kendi sahalarında ve kendi taraftarları önünde oynayacaklarını hatırlattı. Arslan, “Ligin ilk haftasında kendi evimizde Mersin ekibinden Meskispor ile oynayacağız. Sezonun ilk haftasını kendi evimizde oynamamız bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Meskispor’u kendi evimizde yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi. 
Bu sezon yeni bir takım kurduklarını kaydeden Arslan, takım içerisinde geçtiğimiz sezon forma giyen birkaç oyuncu dışında, kadronun tamamen yenilendiğini bildirdi. Arslan, ‘’Yaptığımız 4 hazırlık maçında bazı eksikliklerimizi gördük. Bu eksik bölgelere gerekli takviyeler yaptık. İhtiyaç olursa yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz sezona iyi bir başlangıç yapmak. Yozgat’ı ve Sorgun’u Bölgesel Amatör Liginde en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bunun yanında taraftarlarımızdan büyük destek istiyoruz. Onların vereceği destek bize ayrı bir güç katacaktır” diye konuştu. 

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