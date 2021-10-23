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Sorgun galibiyet peşinde

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:46
Sorgun galibiyet peşinde

Ligde çıktığı üç müsabakayı da kazanan sarı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak sarı kırmızılı ekibi Sorgun’dan eli boş göndermek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bunun devamını da getirdiklerini hatırlattı. Galibiyet serisini Galatasaray karşısında da devam ettirmek istediklerini dile getiren Aksoy, ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Galatarasay karşısında taraftarının da desteğini arkalarına alarak sahadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandığını belirtti. Galatasaray ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Aksoy, ‘’Ligde iyi bir ivme kazandık ve yakaladığımız galibiyet serileri ile oyuncularımızın moral motivasyonları üst seviyeye çıktı. Bu moral ve motivasyon ile de yarın Galatasaray karşısına çıkacağız. Umarım sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz ve serimizi devam ettiririz’’ dedi.

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Sorgun Galibiyet Peşinde
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