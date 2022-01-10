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Sorgun galibiyet ile başladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısına galibiyet ile başladı 3-0.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:44
Sorgun galibiyet ile başladı

 Ligin ilk devresinin ilk müsabakasında deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor’u mağlup eden sarı siyahlı ekip ligin ikinci yarısında rakibine rövanşı vermedi. Tokat Belediye Plevnespor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor güçlü rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek ligin ikinci yarısına da galibiyet ile başlamış oldu. Müsabakanın ilk setinde iki takımda başa baş bir oyun ortaya koydu. İlk seti 25-22 kazanan sarı siyahlı ekip seride 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna tamamen ağırlığını koyan Sorgun Belediyespor bu seti de 25-20 kazanarak skoru 2-0’a taşıdı. Üçüncü sette de üstünlüğü devam ettiren Sorgun Belediyespor bu seti de 25-20 müsabakayı ise 3-0 kazanmayı başardı. Ligin ilk devresine de galibiyet ile başlayıp seri yakalayan sarı siyahlı ekip, Ligin ilk devresindeki gösterdiği başarıyı ikinci yarıda da sürdürmek istiyor. 

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