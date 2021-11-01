Sorgun galibiyet ile başladı

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Osmancık Belediyespor deplasmanında istediği oyunu sahaya yansıtan ve güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısını 42’inci dakikada yeni transfer Serdar Kılıç’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oynayan taraf konuk ekip Sorgun Belediyespor oldu. Üst üste geliştirdiği ataklar ile rakip kalede gol arayan sarı siyahlı ekip 75’inci dakikada Yozgatlı oyuncu Selim Öztürk’ün attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra iki takımında kontra ataklar ile gol aramaya çalıştı. Sorgun Belediyespor’da müsabakanın uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye Serdar Kılıç çıktı ve skoru belirleyen golü Osmancık Belediyespor ağlarına bıraktı: 3-0. Sorgun Belediyespor ligi galibiyet ile başlarken, ligin ilk haftasında puan cetvelinde ikinci sırada yer aldı. Sarı siyahlı ekip lige moralli başlamanın sevincini yaşarken, gelecek haftalarda da galip gelerek seri yakalamak istiyor.