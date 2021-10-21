Sorgun Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan sarı siyahlı ekip Galatasaray’ı yenerek namağlup unvanını korumak ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Pazar günü ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Lige güzel bir başlangıç yaptıklarını ve geride kalan üç haftada üç galibiyet alarak iyi bir seri yakaladıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’İlk üç haftalık periyotta yakaladığımız galibiyet serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyoruz. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk ve aldığımız galibiyetler ile de takımımın moral ve motivasyonu üst düzeyde. Rakibimizin gücünün farkındayız ve buna göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Pazar günü taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak Galatasaray’ı Sorgun’dan eli boş göndereceğimize inanıyorum’’ dedi.