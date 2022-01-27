Sorgun Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak olan sarı siyahlı ekip, yarın İstanbul’a giderek maç saatini beklemeye koyulacak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Hafta başından itibaren Galatasaray ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Geçtiğimiz hafta sonu kendi sahamızda Altekma takımı karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak bu müsabakayı geride bırakarak Galatasaray ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık ve hazırlıklarımız hafta başından buyana devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Galatasaray karşısında galip gelmek istiyoruz. Bunun için de iyi hazırlandık. Eğer Türkiye Voleybol Federasyon’undan Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka için kötü hava şartlarından dolayı bir erteleme kararı çıkmaz ise bugün Sorgun Spor Salonu’nda son hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve yarın da İstanbul’a gitmek için yola çıkacağız’’ dedi.