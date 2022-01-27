Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sorgun Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı müsabaka için yarın İstanbul’a gidecek.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:27
Sorgun Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak olan sarı siyahlı ekip, yarın İstanbul’a giderek maç saatini beklemeye koyulacak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Hafta başından itibaren Galatasaray ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Geçtiğimiz hafta sonu kendi sahamızda Altekma takımı karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak bu müsabakayı geride bırakarak Galatasaray ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık ve hazırlıklarımız hafta başından buyana devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Galatasaray karşısında galip gelmek istiyoruz. Bunun için de iyi hazırlandık. Eğer Türkiye Voleybol Federasyon’undan Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka için kötü hava şartlarından dolayı bir erteleme kararı çıkmaz ise bugün Sorgun Spor Salonu’nda son hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve yarın da İstanbul’a gitmek için yola çıkacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Galatasaray’ı Gözüne KestirdiIlerigazetesiOcakPerşembe2022VoleybolAXAVoleybol AXA Sigorta Efeler LigiLigMücadeleMüsabakaSorgun BelediyesporDeplasmanGalatasarayIstanbulBahadır AksoyTürkiyeTürkiye VoleybolTÜRKİYE Voleybol Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyespor hazırlıklara başladı
Belediyespor hazırlıklara başladı
BAL’A kar engeli
BAL’A kar engeli
Bozokspor salonda çalıştı
Bozokspor salonda çalıştı
U14 ve U18 fikstürü belli oldu
U14 ve U18 fikstürü belli oldu
Kick-Boks’ta Yozgat farkı
Kick-Boks’ta Yozgat farkı
Öğrencilere yetenek taraması
Öğrencilere yetenek taraması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim