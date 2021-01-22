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Sorgun Galatasaray’ı bekliyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü Sorgun Spor Salon’unda Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor.

22 Ocak 2021 Cuma 00:28
Sorgun Galatasaray’ı bekliyor

Sorgun Spor Salon’unda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı siyahlı ekip şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’ı mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde son haftalarda yakaladıkları çıkışı güçlü rakiplerin Galatasaray karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi. Puan cetvelinde ikinci sırada bulunan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray karşısında sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak galibiyet için çaba göstereceklerinin altını çizen Aksoy, ‘’Son haftalarda gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladık. Takımım artık hem moral hem de motivasyon olarak çok iyi durumda. İyi bir uyumumuz var ve ben inanıyorum ki bu ligde bütün takımları da yenebilecek güçteyiz. Bizim hedefimiz Play-Off’lara kalmak bunun içinde kalan bütün müsabakalarımızı kazanmayı amaçlıyoruz. Pazar günü Galatasaray ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız ve güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Yarın da son hazırlıklarımızı tamamlayarak müsabaka saatini beklemeye koyulacağız’’ dedi. 

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Sorgun Galatasaray’ı Bekliyor
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