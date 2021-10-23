SORGUN GALATASARAY, YOZGAT ASP KIZILTEPE KARŞISINDA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele temsilcimiz Sorun Belediysepor ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile yarın Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı ilk üç müsabakasını kazanarak yoluna namağlup devam eden ve puan cetvelinde dördüncü sırada yer alan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek hem galibiyet serisini, hem namağlup unvanını hem de üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Mardin deplasmanında Kızıltepe Spor Lisesi ile Kızıltepe Atatürk Spor Salon’unda saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Eksik oyuncularının çokluğu nedeniyle Lige Pazarspor mağlubiyetiyle başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, ligin ikinci haftasında konuk ettiği Artvin 7 Martspor’u yenerek moral bulmuştu. Tam kadro olarak çıktığı rakibi karşısında zorlanmadan bir galibiyet alan kırmızı siyahlı ekip bugün Mardin deplasmanında da Kızıltepe Spor Lisesi karşısında aynı şekilde galip gelmek istiyor.