Sorgun fırsata çevirecek

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül geçtiğimiz hafta içerisinde hem kupa hem de lig fikstürünün çekilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. AXA Sigorta Efeler Ligi’nin bu yıl 1-19 Eylül’de oynanacak olan Avrupa Voleybol Şampiyonası nedeniyle Ekim ayında başlayacağını, bu durumun lige hazırlanmak için kendilerine iyi bir fırsat yarattığını söyledi. Ligin 10 Ekim’de tarihinde başlayacağını hatırlatan Gül, bu sene ligin geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha zor geçeceğine inandıklarını vurguladı. Bu yıl lig maçlarının yarı yarıya da olsa seyircili oynanmasını beklediklerinin altını çizen Gül, bu durumun kendileri gibi takımlar için bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Böylesine zorlu bir ligde seyircinin büyük bir güç oluşturduğunu belirten Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, ‘’Ligin köklü kulüplerinin maçlarında gelen seyirci sayısını düşünürsek, içerde oynayacağımız maçlarda taraftarımızın desteğini ardımıza almak bizlere büyük bir güç verecektir” dedi.

Geçen sene kıl payı kaçırdıkları ilk 8 hedefini bu sene yineleyeceklerini anlatan Gül, bu yıl AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükselen takımların iyi transferler yaptığını bildirdi. Yine çok çekişmeli bir lig yaşayacaklarını dile getiren Gül, ‘’Bir grup şampiyonluk için mücadele verirken, başka bir grup ilk 8‘e girmek, diğer bir grup ise küme düşmemek için mücadele edecek. Biz ise ilk 8 için mücadele edeceğiz. Bu yıl kupa maçlarına daha hazır bir şekilde çıkacağız. Geçtiğimiz sezon Kupa Voley müsabakaları öncesinde hem bizim, hem de rakip takımlardaki bir çok oyuncunun Covit19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kupa maçları ertelendi. Gecikmeli olarak oynanan maçlarda takımımız bir üst tura çıkamadı. Bu yıl B Grubunda yer alacağız ve grubumuzda Arkasspor, Altekma ve Yeni Kızıltepespor bulunuyor. Takımımızın güçlü rakiplerini yenerek bir üst tura çıkacağına inanıyorum’’ diye konuştu.