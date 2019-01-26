Sorgun Fındıklı’yı ağırlıyor

Güçlü rakibi karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getiren Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, ‘’Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak geçtiğimiz hafta deplasmanda Payas Belediyespor ile oynadığımız müsabakayla kötü gidişata dur dedik. Şimdi Fındıklıspor müsabakasını da kazanarak yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bizim için rakibin küçüğü büyüğü yoktur. Kazanılacak müsabaka vardır ve müsabaka da oynanmadan kazanılmaz. Bu ligde bütün takımlar birbirini yenebilecek düzeyde. Son sıradaki takımın lideri yenebildiği bir ligde mücadele ediyoruz. Bu nedenle bütün müsabakalar çok zor. Biz de Sorgun Belediyespor olarak bu zorlukları aşacağımıza ve hedefimiz olan Play-Off’lara kalacağımıza inanıyoruz. Fındıklıspor müsabakasına iyi hazırladık ve güçlü rakibimizi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenip yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.