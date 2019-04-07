Sorgun Finale kaldı

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk gününde Sorgun Belediyespor, aynı gruptan gelen rakibi Akkuş Belediyespor 3-1 yendi. İlk gün oynanan diğer karşılaşmada ise, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi. Sarı siyahlılar, dün oynadıkları karşılaşmada ise Alanya Belediyespor’u 3-2 yenerek, rakiplerinin son maçını beklemeden final grubunda, yükselme maçlarına katılma hakkını elde etti. Bu gruptan Sorgun ile birlikte Bursa Büyükşehir takımının, diğer gruptan ise Beşiktaş ile Palandöken takımlarının finale kalmasını kesin gözüyle bakılıyor. Finalde 4 takımdan ikisi Efeler Ligine terfi edecek.