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Sorgun Finale kaldı

VOLEYBOL Federasyonu Erkekler Birinci Ligi yarı finallerde Sorgun Belediyespor, ilk iki maçından da galibiyetle ayrılınca, final grubuna kalan ilk takımlardan birisi oldu.

Sorgun Finale kaldı

VOLEYBOL Federasyonu Erkekler Birinci Ligi yarı finallerde Sorgun Belediyespor, ilk iki maçından da galibiyetle ayrılınca, final grubuna kalan ilk takımlardan birisi oldu.

07 Nisan 2019 Pazar 22:59
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Sorgun Finale kaldı

 Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk gününde Sorgun Belediyespor, aynı gruptan gelen rakibi Akkuş Belediyespor 3-1 yendi. İlk gün oynanan diğer karşılaşmada ise, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi. Sarı siyahlılar, dün oynadıkları karşılaşmada ise Alanya Belediyespor’u 3-2 yenerek, rakiplerinin son maçını beklemeden final grubunda, yükselme maçlarına katılma hakkını elde etti. Bu gruptan Sorgun ile birlikte Bursa Büyükşehir takımının, diğer gruptan ise Beşiktaş ile Palandöken takımlarının finale kalmasını kesin gözüyle bakılıyor. Finalde 4 takımdan ikisi Efeler Ligine terfi edecek.

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