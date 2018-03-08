Sorgun final grubuna çıktı

Sorgun Belediyespor, dün Bitlis TÜRŞAD takımı ile karşılaştı. Maçtan mutlak galibiyetle ayrılıp, fnil grub.una yükselme hesapları yapan sarı siyahlı ekip, ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sette biraz zorlananSorgun Belediyespor, bu seti de 25-19 kazandıktan sonra rahatladı. Son seti de 25-10 kazanan Sorgun ekibi, rakibini 3-0 yenerek, adını final grubuna yazdırdı. Elazığ’da düzenlenen play-off müsabakalarında başarılı olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, maç sonrasında ilçeye döndü. Birinci lige terfi final grubu müsabakaları 18-20 Mart tarihleri arasında oynanacak. Birinci lige çıkan takımlar final grubu maçlarında belli olacak.