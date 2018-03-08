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Sorgun final grubuna çıktı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü Grupta ilk iki takımdan biri olarak Elazığ’da düzenlenen play-off elemelerine katılan Sorgun Belediyespor, üç karşılaşmadan 2’sini kazanıp, final grubuna yükseldi.

Sorgun final grubuna çıktı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü Grupta ilk iki takımdan biri olarak Elazığ’da düzenlenen play-off elemelerine katılan Sorgun Belediyespor, üç karşılaşmadan 2’sini kazanıp, final grubuna yükseldi.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Sorgun final grubuna çıktı

Sorgun Belediyespor, dün Bitlis TÜRŞAD takımı ile karşılaştı. Maçtan mutlak galibiyetle ayrılıp, fnil grub.una yükselme hesapları yapan sarı siyahlı ekip, ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sette biraz zorlananSorgun Belediyespor, bu seti de 25-19 kazandıktan sonra rahatladı. Son seti de 25-10 kazanan Sorgun ekibi, rakibini 3-0 yenerek, adını final grubuna yazdırdı. Elazığ’da düzenlenen play-off müsabakalarında başarılı olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, maç sonrasında ilçeye döndü. Birinci lige terfi final grubu müsabakaları 18-20 Mart tarihleri arasında oynanacak. Birinci lige çıkan takımlar final grubu maçlarında belli olacak.

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