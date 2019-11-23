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Sorgun, Fener’i gözüne kestirdi

VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sorgun, Fener’i gözüne kestirdi

VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

23 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Sorgun, Fener’i gözüne kestirdi

Sorgun Spor Salonu'nda Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde fitnes ve daha sonra servis manşet çalışması yapan Sorgun Belediyespor voleybol takımı kentteki çalışmasını bitirdi. Başantrenör Aksoy, yarın ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe HDI Sigorta ile İstanbul’da karşılaşacaklarını söyledi. Aksoy, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisidir. Lig başında kendimize belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Şu anda kağıt üzerinde bu hedeflerimizin büyük bölümünü gerçekleştirdik" dedi. Takım kaptanı Ali Alp Çayır da yarın saat 14.00'te oynayacakları maçın zorluğunu bildiklerini aktararak, puan çıkarabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 22.11.2019 23:01
Anahtar Kelimeler:
Fener’i Gözüne KestirdiSorgun
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