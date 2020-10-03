Sorgun, Fener’e yöneldi

Arkasspor ile oynayacakları müsabakanın Arkassporlu oyuncularda Covit-19 virüsüne rastlanmasından dolayı ertelenmesiyle yarını maç yapmadan geçirecek olan Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe ile Çarşamba günü erteleme müsabakasına çıkacak. Ligin ilk haftasında Sorgun Belediyesporlu oyuncuların karantinada olmasından dolayı Fenerbahçe ile oynayacakları müsabaka ertelenmişti. Türkiye Voleybol Federasyonu bu müsabakayı Çarşamba günü oynatırken, Sorgun Belediyespor’da hazırlıklarına başladı. Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışmalarına başlayan sarı siyahlı ekip, Halkbank takımı karşısında yakaladıkları çıkışı Fenerbahçe müsabakası ile devam ettirmek istiyorlar.