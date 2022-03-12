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Sorgun Fenerbahçe’yi bekliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün Sorgun Spor Salonu’nda saat 16.00’da şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:23
Sorgun Fenerbahçe’yi bekliyor

 Ligde çıktığı son 8 müsabakasında sadece 1 galibiyet alabilen ve 7 mağlubiyet ile düşüşünü sürdüren sarı siyahlı ekip bugün şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında galip gelerek kötü gidişata dur demek istiyor. Sezona ilk 8 takım arasına girerek Avrupa Kupaları hedefiyle başlayan Sorgun Belediyespor ligin ilk yarısında aldığı galibiyetler ve topladığı puanlar ile bu hedefini tutturmuştu. Ancak ligin ikinci yarısında düşüşe geçen sarı siyahlı ekip Avrupa hedefinde hızla uzaklaşırken, kendini biranda ateş hattında buldu. Son 8 haftada sadece 1 galibiyet alabilen sarı siyahlı ekip, bugün Fenerbahçe karşısında galip gelerek moral bulmayı amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Sorgun Belediyespor olarak ligin ikinci yarısında yoğun bir maç trafiğinin içerisine girdiklerini söyledi. Dinlenme fırsatı bulamadan üst üste müsabakalara çıktıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Dinlenmeden çıktığımız müsabakalarda iyi mücadele etmemize karşılık bu mücadelemizi skora yansıtamadık. Son 8 haftalık bölümde 1 galibiyet alabildik. Artık kötü gidişata dur demek ve moral bulmak istiyoruz. Bu açıdan bugün Fenerbahçe ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Güçlü rakibimizi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak mağlup edebilirsek bir nebze olsun takımım moral bulur ve bu moral ile kalan haftalarda istediğimiz sonuçları alırız’’ dedi. 

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