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Sorgun evinde mutsuz

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor, kendi sahasında puan kayıplarını sürdürüyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:04
Sorgun evinde mutsuz

edefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı siyahlı ekip Sorgun İlçe stadında taraftarının da desteğini arkasına alarak çıktığı müsabakada Ankara DSİspor ile yenişemedi: 0-0. Ligde şimdiye kadar çıktığı iki deplasman müsabakasından 6 puan toplamayı başaran Sorgun Belediyespor kendi evinde oynadığı iki müsabakadan sadece 1 puan alarak taraftarını üzdü.  Geçtiğimiz hafta lider Mucur Yabanlıspor’u mağlup ederek zirve yarışındaki yerini alan ve moral bulan sarı siyahlı ekip hafta içi Yozgatspor ile oynadığı müsabaka sonrasında yorgun düşen Ankara DSİspor’u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyordu. Taraftarının da desteğini arkasına alan Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince bir puana razı oldu. Sarı siyahlı ekip puanını 7’ye yükseltirken kendi evinde taraftarı karşısında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

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