Sorgun evinde kayıp

Sorgun Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Ligin ilk devresinde deplasmanda Altekma takımını 3-2 mağlup etmeye başaran Sorgun Belediyespor bu müsabakanın rövanşında rakibine aynı skor ile mağlup oldu. Sorgun Spor Salonun’da Ozan Sarıkaya, Sema Kayıkçı hakem ikilisini yönettiği müsabakanın ilk setinde iyi bir oyun ortaya koyan konuk ekip Altekma takımı 25-21 seti kazanarak skoru 1-0’a getirdi. Müsabakanın ikinci setinde toparlanan Sorgun Belediyespor seti 25-20 kazanarak sporu 1-1’e taşıdı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan sarı siyahlı ekip oldukça çekişmeli geçen seti 25-23 kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette toparlanan Altekma takımı bu seti 23-25 kazanarak skora eşitliği getirdi: 2-2. Müsabakanın son seti oldukça çekişmeli geçti. İki takımında karşılıkla bulduğu sayılar ile geçen son setti 16-18, müsabakayı ise 3-2 Altekma takımı kazandı.