Sorgun Evinde Kayıp: 1-3

Deplasmanda kazanıp, evinde bir türlü kazanamayan sarı siyahlı ekip, ilk seti 25-21 kazandı. Maçın ikinci setine ev sahibi Sorgun Belediyespor iyi başladı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir ritim yakaladı. Farkı bir ara 7 sayıya kadar çıkararak durumu 18-11 yaptı. Bu dakikadan sonra toparlanan Fındıklıspor sette önce 22-22 eşitliği sağladı, ardından da uzatmalarda seti 26-24 kazanmasını bildi. Üçüncü teknik molaya 12-5 üstün giren Fındıklıspor, bu seti de 25-21 kazanarak setlerde 2-1 üstün duruma geçti. Son seti de 26-24 kazanan konuk ekip böylece deplasmanda Sorgun Belediyespor’u 3-1 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.