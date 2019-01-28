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Sorgun Evinde Kayıp: 1-3

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi'ndemücadele veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Fındıklıspor'a evinde 3-1 yenildi.

Sorgun Evinde Kayıp: 1-3

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi'ndemücadele veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Fındıklıspor'a evinde 3-1 yenildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
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Sorgun Evinde Kayıp: 1-3

Deplasmanda kazanıp, evinde bir türlü kazanamayan sarı siyahlı ekip, ilk seti 25-21 kazandı.  Maçın ikinci setine ev sahibi Sorgun Belediyespor iyi başladı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir ritim yakaladı. Farkı bir ara 7 sayıya kadar çıkararak durumu 18-11 yaptı. Bu dakikadan sonra toparlanan Fındıklıspor sette önce 22-22 eşitliği sağladı, ardından da uzatmalarda seti 26-24 kazanmasını bildi. Üçüncü teknik molaya 12-5 üstün giren Fındıklıspor, bu seti de 25-21 kazanarak setlerde 2-1 üstün duruma geçti. Son seti de 26-24 kazanan konuk ekip böylece deplasmanda Sorgun Belediyespor’u 3-1 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

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