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Sorgun enerji depoladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda da şampiyonluğun en büyük favorisi Sorgun Belediyespor, Antalya’da oynadığı son iki hazırlık maçında da başarılı bir futbol sergileyerek, rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Sorgun enerji depoladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda da şampiyonluğun en büyük favorisi Sorgun Belediyespor, Antalya’da oynadığı son iki hazırlık maçında da başarılı bir futbol sergileyerek, rakiplerine adeta gözdağı verdi.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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Sorgun enerji depoladı

Kamp döneminde oynadığı ilk hazırlık maçında Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karaman Belediyespor’a 4-2 yenilen Sorgun Belediyespor daha sonra oynadığı Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup takımlarından Hatay Erzin Belediyespor’u 3-1 yendi. Ankara Süper Amatör takımlarından Çakırlargücü’nü de 2-0’lık skorla geçen sarı siyahlılar, son maçında ise 1-1’lik skor elde etti.

Sorgun Belediyespor teknik sorumlusu Mustafa Arslan, yapılan yeni transferlerin takıma uyumu ve play off maçları için oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

10 günlük kamp dönemi boyunca 4 hazırlık maçı yapma şansı yakaladıklarını dile getiren Arslan, “Oynadığımız takımlar 3. Lig, BAL ve Ankara Süper Amatör’ün şampiyon adayı takımlarından biriydi. İlk maçımızda Karaman Belediyespor ile karşılaştık. İyi mücadele etmemize rağmen 4-2 yenildik. İkinci maçımızı Çakırlargücü ile oynadık, Bayram ve Samet’in at goller ile 2-0 galip geldik. 3. Lig 1. Grup takımlarından Hatay Erzin Belediyespor ile karşılaştık. Bu maçta oyuncularımız büyük bir mücadele örneği göstererek güçlü rakiplerini Yücel, Tayyar ve Serdar Döndü’nün attığı goller ile 3-1 yenmeyi başardı. Son maçımızda ise Alibeyköyspor ile 1-1 berabere kaldık. Bu maçlarda iki yeni transferlerimiz de yer aldı. Oynadıkları futbol ile isabetli bir transfer yaptığımızı kanıtladılar. Ben onlardan play off maçlarında daha iyi bir performans bekliyorum” dedi.

Arslan, play off müsabakaları öncesinde oynadıkları grup maçlarını değerlendirirken, “Sorgun Belediyespor Futbol takımı olarak grup müsabakaları boyunca 14 maç oynamamız gerekirken Boğazlıyan Sağlıkspor maça gelmedi ve biz 13 maç oynadık. Bu 13 maçta da Çamlıkspor ve SHÇEK hariç diğer tüm takımlar sahadan çekildi. Biz ikinci yarı ancak 300 dakika futbol yonayabildik. Bu durum futbolcularımızın hem maç ritmini düşürdü, hem de form durumunu etkiledi. Yaptığımız kam çalışması ile bu olumsuzlukları da gidermiş olduk. Şimdi play oflara hazır bir şekilde Sorgun’a dönüyoruz” diye konuştu.

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