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Sorgun emin adımlarla...

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor deplasmanda Gümüşhane Telekom takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun emin adımlarla...

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor deplasmanda Gümüşhane Telekom takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Sorgun emin adımlarla...

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, deplasmanda Gümüşhane Telekom takımı ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.
Rakiplerinin son sırada olmalarının onların güçsüz bir takım olduğu anlamına gelmediğine vurgu yapan Arslan,
‘’Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi de Gümüşhane Telekom takımı. Sadece şansız bir sezon geçiriyorlar. Biz rakibimizi hiçbir zaman küçümsemedik ve küçümsemeyeceğiz. Sahaya çıkacağız kendi oyunumuzu oynayıp galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz rakibimizi yeneceğimize ve zirve yarışını sürdüreceğimize inanıyorum. Takımım bir haftadır dinlendi hafta başından buyana da Gümüşhane Telekom takımı ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Oyuncularım hem moral olarak, hem de motivasyon olarak bu müsabakaya hazırlar. Rakibimizi kendi evinde yenerek Yozgat’a dönmek istiyoruz’’ dedi.

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