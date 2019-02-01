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Sorgun Efeler Ligine kilitlendi

ERKEKLER Voleybol Birinci Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından, hedefine ulaşabilmek amacıyla başlattığı transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sorgun Efeler Ligine kilitlendi

ERKEKLER Voleybol Birinci Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından, hedefine ulaşabilmek amacıyla başlattığı transfer çalışmalarını sürdürüyor.

01 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Sorgun Efeler Ligine kilitlendi

Terfi müsabakaları öncesinde kadrosunun tecrübeli isimlerle güçlendirmek üzere başlatılan çalışmalar kapsamında sarı siyahlı ekip son olarak Brezilya milli takımı pasör çaprazlarından Renan Zanatta Buiatti’yi de kadrosuna dahil etti. İtalya Ligi ve Kupası’nda bir sezonda toplam 985 sayı, 849 atak, 84 blok ve 52 servis üreten, İtalya ekibi Castellana Grotte takımının formasını giyen 2,17 boyundaki 1990 doğumlu Renan Zanatta Buiatti, Sorgun Belediyespor'a transfer oldu. Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, transferde büyük bir başarıya imza attıklarını, dünyaca ünlü  voleybolcuyu takıma kazandırdıklarını belirtti. Efeler Ligi takımlarının kadrosunda görmek istediği Brezilyalı Buiatti'yi transfer ettiklerini belirten Vural, "Ara transfer döneminde çok önemli transferler yaptık. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında hocamızın yer vermesi durumunda bu oyuncular forma giyebilecek. Öncelikli hedefimiz Hatay maçı, ardından play-off'ta mücadele etmek" dedi.

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