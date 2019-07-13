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Sorgun Efeler Ligi’nde

SORGUN Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ligden çekilen Beşiktaş’ın yerine Efeler Ligi’ne davet edildi. 2018-2019 Sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1’inci Ligi’nde temsil eden, ancak Kayseri’de oynanan final müsabakaları sonunda grupta 3’üncü olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, gelecek sezon ilimizi ve ilçemizi Efeler Ligi’nde temsil edecek.

Sorgun Efeler Ligi’nde

SORGUN Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ligden çekilen Beşiktaş’ın yerine Efeler Ligi’ne davet edildi. 2018-2019 Sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1’inci Ligi’nde temsil eden, ancak Kayseri’de oynanan final müsabakaları sonunda grupta 3’üncü olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, gelecek sezon ilimizi ve ilçemizi Efeler Ligi’nde temsil edecek.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Sorgun Efeler Ligi’nde

Sorgun Belediye Başkan Vekili Ergin Gül yaptığı açıklamada, Voleybol Federasyonu tarafından yapılan bu davetin kendilerini ve Sorgun spor kamuoyunu son derece mutlu ettiğini ifade ederek “Ülkemizin en üst düzey liginde ilçemizi temsil etmenin gururunu yaşayacağız. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Arkas, İBB, Halkbank, Bursa BB, Ziraat Bankası ve daha birçok üst düzey takımları ilçemizde ağırlayacağız. Birçok TV kanalında takımımızın maçlarını izleme fırsatı yakalayacağız. İlimiz ve ilçemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Gül, önümüzdeki hafta yapılacak olan Sorgun Belediyespor Kulübü Olağan Üstü Kongresi sonrasında hemen yeni yönetimin oluşacağını belirterek “Yönetim Kurulumuzun göreve başlamasının ardından önce hoca konusunu halledeceğiz, ardından da hocanın görüşleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

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