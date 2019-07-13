Sorgun Efeler Ligi’nde

Sorgun Belediye Başkan Vekili Ergin Gül yaptığı açıklamada, Voleybol Federasyonu tarafından yapılan bu davetin kendilerini ve Sorgun spor kamuoyunu son derece mutlu ettiğini ifade ederek “Ülkemizin en üst düzey liginde ilçemizi temsil etmenin gururunu yaşayacağız. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Arkas, İBB, Halkbank, Bursa BB, Ziraat Bankası ve daha birçok üst düzey takımları ilçemizde ağırlayacağız. Birçok TV kanalında takımımızın maçlarını izleme fırsatı yakalayacağız. İlimiz ve ilçemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Gül, önümüzdeki hafta yapılacak olan Sorgun Belediyespor Kulübü Olağan Üstü Kongresi sonrasında hemen yeni yönetimin oluşacağını belirterek “Yönetim Kurulumuzun göreve başlamasının ardından önce hoca konusunu halledeceğiz, ardından da hocanın görüşleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.