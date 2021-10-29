Sorgun düşüşte

Deplasmanda mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada Ziraat Bankasına 3-0 mağlup olan Sorgun Belediyespor da moraller de bozuldu. Ankara’da oynanan müsabakada güçlü rakibi karşısında zor anlar yaşayan ve istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan sarı siyahlı ekip sahadan 3-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Sorgun Belediyespor Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesipor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak hem mağlubiyetlerini telafi etmek hem de kötü gidişata dur demek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, önceki gün Ankara’da Ziraat Bankası karşısında aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Galibiyet için çıktıkları müsabakada istedikleri oyunu bir türlü sahaya yansıtamadıklarını ve bu nedenle de mağlup olduklarını dile getiren Aksoy, Ziraat Bankası ile oynadıkları müsabakanın artık geride kaldığını ve Pazar günü kendi sahalarında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya odaklanmaları gerektiğini belirtti. Ara vermeden Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan tecrübeli Antrenör, ‘’Pazar günü taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında alacağımız bir galibiyet hem takımımın moralini yerine getirecek, hem iki haftalık mağlubiyet serimizi noktalayacağız, hem de kötü gidişata bir dur diyeceğiz’’ dedi.