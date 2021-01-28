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Sorgun direnemedi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankası ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 3-1 kaybetti.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:03
Sorgun direnemedi

Şampiyonluk mücadelesi veren rakibi ile Ankara Başkent Spor Salon’unda karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip, başa baş mücadele ettiği Ziraat Bankası karşısında mağlup olmaktan kurtulamadı. Müsabakanın ilk setinde ev sahibi Ziraat Bankası oyuna iyi başlayan taraf oldu. Karşılıklı sayılar ile geçilen ilk setin sonlarında oyuna ağırlığı koyan Ziraat Bankası bu seti 25-22 kazandı. İkinci sette ise Sorgun Belediyespor oyuna ağırlığı koydu ve rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyerek 25-20 ikinci seti kazandı ve skora eşitliği getirdi, üçüncü sette ise oyuna tamamen ağırlığını koyan Ziraat Bankası bu seti 25-11 gibi farklı bir skor ile kazandı. Dördüncü sette de ev sahibi Ziraat Bankası’nın üstünlüğü vardı. Bu seti de 25-20 kazanan ev sahibi Ziraat Bankası sahadan 3-1’lik skor ile ayrıldı. 

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Sorgun Direnemedi
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