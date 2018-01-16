Sorgun dinlenecek

Hafta sonu deplasmanda Orduspor ile oynaması gereken müsabakayı rakibinin ligin ilk yarısında ligden çekildiğini açıklamasından dolayı oynamayacak olan sarı siyahlı ekip bu gün Yozgat’ta toplanarak hazırlıklara devam edecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, bu haftayı maç yapmadan dinlenerek geçireceklerini söyledi. Rakiplerinin ligden çekilmesinden dolayı Orduspor ile oynayacakları müsabakanın oynanmayacağını dile getiren Arslan, ‘’Oyuncularıma iki günlük izin verdikten sonra bu gün kendi tesislerimizde toplanarak çalışmalara başlayacağız. Hedefimize ulaşmamız için çok çalışmamız gerekiyor. Devre arası kampa yapamamıştık. Bu hafta dinlenerek geçireceğimiz için bunu bir kamp olarak değerlendireceğiz’’ dedi.