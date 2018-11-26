Sorgun deplasmanda mutlu

Geçtiğimiz hafta lider Palandöken Belediyespor’a mağlup olduktan sonra Antrenör Ümit Terzi’nin istifası ile sarsılan Sorgun Belediyespor, yardımcı Antrenör Fikri Ağan gözetiminde çıktığı Malatya deplasmanından zorlanmada galibiyet ile ayrılmasını bildi. Müsabakanın ilk seti oldukça çekişmeli ve karşılıklı sayılar ile geçti. İlk seti rakibi karşısında 24-26 kazanan Sorgun Belediyespor, ikinci setti 25-15 kaybetti. Üçüncü setten itibaren oyuna ağırlığı koyan sarı siyahlı ekip, üçüncü seti 20-25, dördüncü seti ise 16-25 müsabakayı 3-1 kazanarak yoluna devam ederken, Palandöken Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyeti de bir nebze olsun telafi etmiş oldu.