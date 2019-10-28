Sorgun deplasmanda kayıp

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Kırşehir deplasmanında umduğunu bulamayan sarı siyahlı ekip, evine puansız döndü. Ligde henüz puanı bulunmayan ve ligin son sarısında yer alan Mucur Yabanlıspor, ligdeki ilk puanını ve galibiyetini Sorgun Belediyespor karşısında aldı. Sarı siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyet ile 10 puanda kalırken, ev sahibi takım Kırşehir temsilcisi Mucur Yabanlıspor ile ligdeki ilk üç puanını alarak 5 hafta sonra kötü gidişatlarına dur dediler. Kırşehir’de oynana müsabakada Sorgun Belediyespor eline geçirdiği fırsatlardan yararlanamazken, ev sahibi ekip Mucur Yabanlıspor 55’inci dakikada Mert Ünal’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren Sorgun Belediyespor rakip kalede gol arasa da aradığı golü bulamayınca 90 dakika sonrasında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.